La musica dal vivo è donna: in arrivo a Milano Kehlani, Sophie and the Giants e Little Simz

Mai come nel 2022 la musica è donna, grazie a una lunga serie di primati che vedono protagoniste e trionfatrici le artiste di tutto il mondo (una su tutte Taylor Swift, la prima e unica in assoluto a conquistare contemporaneamente tutte le prime 10 posizioni della classifica americana con i brani del suo ultimo album Midnights).

Anche in Italia si moltiplicano le occasioni di ascoltare dal vivo grandi performer e cantautrici internazionali: l’offerta per l’autunno/inverno 2022 è particolarmente ricca e variegata soprattutto a Milano. Tra i prossimi concerti da segnare assolutamente in calendario, imperdibile quello di Kehlani, previsto per il 29 novembre al Fabrique. Una delle figure più interessanti ed eclettiche del contemporary R&B americano, si è fatta conoscere attraverso una lunga serie di featuring (Teyana Taylor, Justin Bieber, Disclosure) e con i suoi album, l’ultimo dei quali, Blue Water Road, è uscito ad aprile 2022.

Grande attesa anche per l’unica data italiana di Sophie and the Giants, in programma l’1 dicembre ai Magazzini Generali. La band britannica, capitanata da Sophie Scott, ha alle spalle una lunga lista di collaborazioni eccellenti, da Purple Disco Machine a Benny Benassi, e in Italia ha avuto modo di farsi apprezzare anche grazie alla partecipazione come ospite al Festival di Sanremo e alle semifinali di Eurovision Song Contest.

Infine, il 5 dicembre è in arrivo nel capoluogo lombardo, sempre al Fabrique, la rapper più importante e apprezzata in Europa in questo momento: Little Simz. Nata a Londra da genitori nigeriani, è diventata il punto di riferimento della musica hip hop alternativa grazie al magistrale album Sometimes I Might Be Introvert, grazie al quale ha appena vinto il Mercury Prize.

Qui le date:

29/11 Kehlani – Milano, Fabrique

01/12 Sophie and the Giants – Milano, Magazzini Generali

05/12 Little Simz – Milano, Fabrique