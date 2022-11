La magia dei Verdena in un tour da non perdere

Dal vivo sono una potenza di fuoco indescrivibile, che si tratti del palco di un grande festival prestigioso o di un piccolo club di provincia. I fratelli Luca e Alberto Ferrari, insieme alla socia di sempre Roberta Sammarelli, quando suonano insieme sono pura alchimia: chiunque abbia assistito a un loro concerto può testimoniarlo.

Partiti dalla bergamasca nel lontano 1995, i Verdena hanno attraversato numerose fasi e influenze, ma non hanno mai perso il loro sound distintivo che li ha trasformati in uno dei pilastri dell’alt-rock italiano. Il loro ultimo album, Volevo magia, è uscito all’inizio dell’autunno e ne è un’ulteriore conferma.

Non ci sono scuse, quindi, per mancare a uno dei numerosi appuntamenti dal vivo che vedranno protagonista il gruppo per tutto l’arco di novembre. O meglio, qualche scusa volendo potreste averla, perché su 10 date in programma, la maggior parte sono già sold-out. Restano ancora disponibili i biglietti per le date di Bari (26 novembre) e Napoli (28 novembre): il consiglio è quello di affrettarvi, prima che vadano esauriti anche quelli.

Di seguito le date rimanenti del tour:

22/11 Milano, Alcatraz

23/11 Milano, Alcatraz

24/11 Senigallia, Mamamia

26/11 Bari, Palaflorio

28/11 Napoli, Palapartenope

29/11 Roma, Atlantico