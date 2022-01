La Library of Congress ha pubblicato un filmato inedito dell’Altamont Free Concert

L’Altamont Free Concert, il festival che si è tenuto in California il 6 dicembre 1969, verrà per sempre ricordato come la fine degli anni ’60, e ora possiamo riviverlo grazie ad alcune immagini inedite pubblicate dalla Library of Congress.

Si tratta di una clip di 30 minuti senza audio, dove vediamo Gran Parsons che suona un tamburello, Crosby, Stills, Nash & Young che vanno d’accordo, la performance dei Flying Burrito Brothers. Il video chi ricorda che Altamont non è stato solo un concerto dei Rolling Stones finito in tragedia, con la morte di Meredith Hunter per mano degli Hells Angels.

Le immagini non sono incluse nel film Gimme Shelter: Gram Parsons domina il palco con i Flying Burrito Brothers, mentre Keith Richards e Mick Jagger lo osservano da lontano. Crosby, Stills, Nash & Young appaiono dopo circa 11 minuti, suonando Woodstock.

Nel post che accompagna il video, Neely Tucker spiega che è stato ritrovato tra 200mila filmati acquistati da un archivista, Rick Prelinger, vent’anni fa. Un tecnico ha ritrovato due bobine intitolate “Stones in the Park”, ed era convinto che si trattasse del concerto a Hyde Park del 1969, poi ha scoperto che non era così.

«Tutti conosco bene il documentario Gimme Shelter, ma in questo filmato c’è molto di più», spiega Tucker. «Il video è muto, ma ci permette di vedere da vicino musicisti che hanno partecipato al concerto ma non sono finiti nel film, come Carlos Santana e Crosby, Stills, Nash & Young. È stato particolarmente bello vedere Gram Parsons con i Flying Burrito Brothers, in Gimme Shelter si vede a malapena la sua testa». Potete vedere il filmato a questo link.