«Se fosse per me» ha detto una volta Fedez «farei un disco punk-pop, ma non lo ascolterebbe nessuno». In un certo senso, ora c’è qualcuno che lo sta accontentando.

Stanno infatti girando cover punk-pop di Mille, il tormentone estivo di Fedez con Orietta Berti e Achille Lauro. Lo stesso Fedez ne ha segnalata qualcuna su Instagram: «Sono incredibili».

Eccone un po’, mischiate a un paio di cover in chiave hard rock e metal.









