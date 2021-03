La ‘Divina Commedia’ queer di Lil Nas X: guarda il video di ‘Montero’

Lil Nas X ha pubblicato un nuovo singolo, Montero (Call Me By Your Name), insieme a un provocatorio video autodiretto con Tanu Muino.

«Nella vita, nascondiamo le parti di noi stessi che non vogliamo che il mondo veda», dice Lil Nas X nella voce fuori campo dell’intro del video. «Le rinchiudiamo. Diciamo loro, ‘No’. Li bandiamo. Ma qui non lo facciamo».



Il rapper e cantante ci introduce poi nella terra fantastica di Montero, che porta il suo nome (Montero Lamar Hill). Nel video, diversi alter-ego di Lil Nas X sono i protagonisti di scene ispirate alla storia e alla mitologia, tra cui una lapidazione ispirata a Maria Antonietta e una lap dance con il diavolo.

Lil Nas X ha pubblicato il video di Call Me By Your Name insieme a una lettera al suo se stesso di 14 anni: «Caro Montero di 14 anni, ho scritto una canzone con il nostro nome. Parla di un ragazzo che ho incontrato l’estate scorsa. So che abbiamo promesso di non fare mai coming out pubblicamente, so che abbiamo promesso di non essere mai ‘quel’ tipo di persona gay, so che abbiamo promesso di morire con il segreto, ma questo aprirà le porte a molte altre persone queer. È molto spaventoso per me, la gente si arrabbierà. Ma la verità è che lo sto facendo. Vi mando amore dal futuro. -LNX»