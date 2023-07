La dedica a Lina e i video dei Muse allo Stadio Olimpico di Roma

Ieri sera i Muse hanno suonato allo Stadio Olimpico di Roma, posticipando l’inizio del concerto per il gran caldo. Di fronte a un 40 mila persone circa, hanno fatto due dozzine di pezzi tra cui Verona, dedicata a una fan messicana scomparsa pochi giorni fa.

Si chiamava Karo Cuellar, era nota come Lina, ed era «il cuore e l’anima» del fan club ufficiale messicano Musers of Muse México. Verona era una delle sue canzoni preferite dell’album Will of the People. La richiesta di suonarla per lei era stata lanciata con l’hashtag #ASongForLina. I Muse le avevano reso omaggio su Instagram pochi giorni fa (vedi sotto).

I Muse porteranno lo show, le sue fiammate e i suoi effetti speciali sabato sera a Milano, allo Stadio San Siro. Il concerto inizia con Will of the People e i musicisti con le maschere:

Hysteria è una delle prime canzoni suonate:

Stockholm Syndrome, suonata al posto delle più frequenti Map of the Problematique, Bliss o Thought Contagion:

Resistance:

Verona è dedicata a Lina:

No hay palabras para describirles lo que han sido estos días. Solo queremos agradecer a todos los que se sumaron a la campaña #ASongForLina. De igual manera el amor y agradecimiento que le tenemos a nuestra banda favorita por rendirle homenaje. pic.twitter.com/3i72IYi7vV — Musers Of Muse México (@MusersOfMuse) July 19, 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MUSE (@muse)

Plug In Baby:

Lo show si chiude, prima dei bis, con Starlight:

Nel finale, prima di Knights of Cydonia, c’è Kill or Be Killed, con tanto di mostro sul palco:

La scaletta del concerto:

Will of the People

Interlude

Hysteria

Pyscho

Stockholm Syndrome

Resistance

Won’t Stand Down

Compliance

Thought Contagion

Verona

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Plug In Baby

Behold, the Glove

Uprising

Prelude

Starlight

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia