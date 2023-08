La cover del nuovo disco di Doja Cat è troppo simile a quella di un disco metal tedesco

Il nuovo disco di Doja Cat fa già discutere mesi prima della sua pubblicazione. Ieri la rapper ha pubblicato il titolo, copertina e data di uscita del suo nuovo album, Scarlet, in uscita il 22 settembre.

Sulla cover un grande ragno rosa. Tutto bene, se non fosse che una band metal hardcore tedesca, all’inizio dell’estate, abbia annunciato un disco con la stessa copertina. Confrontatele voi stessi:

A realizzare le due cover lo stesso artista, Dusty Ray. Al momento dell’annuncio, la band tedesca Chaver aveva scritto: «L’artwork è stato magistralmente realizzato da Dusty Ray (che è con noi fin dal nostro primo album)»

A chiudere il cerchio, sia il disco dei Chaver e quello di Doja usciranno lo stesso giorno. Sebbene non sia chiaro come Doja Cat abbia trovato Dusty Ray, la sua ossessione per i ragni è molto evidente. Il suo attuale avatar su Instagram è un mostro a otto zampe e c’è un ragno tatuato sul suo braccio sinistro. Resta da capire se questa ‘doppia cover’ sia uno scherzetto dell’illustratore o qualcosa di più.

Intanto, Doja ha rimosso la copertina dal suo profilo Instagram.