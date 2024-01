La cosa più bella che vedrete oggi è questa band georgiana che rifà ‘Italodisco’

E c’è ancora chi dice che la musica italiana non può essere esportata o, ancor peggio, che all’estero non piaccia. Senza scomodare il successo internazionale dei Måneskin, ricordiamoci ad esempio la cover k-pop di Splash! di Colapesce e Dimartino per la tv coreana. O la follia di Ciao 2021.

Rimanendo sul filone “paesi esteri che non pensavamo potessero amare la musica italiana” oggi a ribadire quanto siamo in errore ci ha pensato la Georgia. È qui che sta spopolando una versione in lingua locale di Italodisco dei Kolors (che comunque all’estero funziona come dimostra il disco di platino in Polonia) intitolata ‘Disco Farisco’ e firmata dalla Nikos Band. Nel testo anche una dichiarazione forte: “il Khachapuri è meglio della pizza”.

Non aggiungiamo altro però perché il video è già incredibile di sé. Solo un consiglio: arrivate all’assolo finale.