La copertina di ‘Solar Power’ di Lorde è già diventata un meme

Twitter stamattina si è svegliato diviso in due: quelli che al posto della copertina di Solar Power di Lorde hanno trovato la scritta “Media non displayed: this image has been removed” e quelli che sono stati travolti dai meme sulle gambe della popstar.

Ieri Lorde ha annunciato l’uscita di Solar Power, probabile primo singolo tratto dal suo nuovo progetto. Ha anche pubblicato la copertina: una sua foto senza pantaloni, presa del basso, su una spiaggia. Qualcuno ha segnalato la foto come inopportuna ed è stata rimossa. Altri ci hanno giocato su.

Ecco allora una piccola galleria di meme nati dalla falcata titanica di Lorde.

Lorde gigante, ormai un classico.

OMG LORDE?!! pic.twitter.com/ZAPQOmfdU6 — burak | EVERYTIME I CRY (@harleysingotham) June 8, 2021

La versione censurata.

Lorde a Scampia.

lorde a scampia pic.twitter.com/JMfidh26xY — Contessa du Barry (@cuntwhoressa) June 8, 2021

Loch Ness? No, Lorde Ness.

Il mostro di Lorde ness pic.twitter.com/baVIEoTeCO — ralts (@sowatermelon_) June 8, 2021

C’è chi la vede come i mostri dell’Attacco dei giganti…

THE TITANS ARE HERE pic.twitter.com/R9TYC6oIAl — Carl Batumbakal (From The Vault) (@Carlbatumbakal) June 8, 2021

… e chi la vede a Mezzogiorno italiano.

La molletta della Gioconda.

La Gioconda, ma Lorde è il suo fermacapelli pic.twitter.com/6OkZA56dy4 — Future Neuralgia (☀️Solar Cry💧) (@futureneuralgia) June 8, 2021

Cosa-ho-visto?!

Le cosce di Lorde sono talmente grandi che…

Le cosce di Lorde stanno prendendo il controllo dell’universo pianeta dopo pianeta pic.twitter.com/6L9IfI1pmk — ralts (@sowatermelon_) June 8, 2021

Golden shower (vietato ai minori).

Noi sotto la figa di Lorde pic.twitter.com/eMyyS0CtYm — Il farmacista di Lavagna (@neodie) June 8, 2021

Lorde cammina, Miley e Katy osservano.

Lorde walked so Miley Cyrus can look respectfully pic.twitter.com/OpVT9EliNn — Miley’s Lawyer (@MileyLawyer) June 8, 2021





A Lorde em Chained To The Rhythm pic.twitter.com/xqhGQdzAZB — Vitinho (@neveroar) June 8, 2021

Scissor sisters.

Lana Del Rey and Lorde spotted in Lisbon today! pic.twitter.com/L21qWA2Qu5 — solia🍑🌅 (@soIarfreak) June 8, 2021

The gays 1.

Lorde regresa yaaaa

Voy a cumplir 22 y tú album es lo que necesito 🙂 pic.twitter.com/aaVzvbnUgf — Angel_.jpg (@Angel_jpg99) June 8, 2021

The gays 2.

Poteva mancare Taylor?

taylor batendo uma siririca pra lorde plmds vocês são podres pic.twitter.com/2NrWYvE95l — Hi Lorena // Loki 💚 (@taylikethis13) June 9, 2021

Ecco dove l’avevamo vista 1.

Lorde – Solar power , lo necesito en mi vida 😔👌🏻 #SolarPower pic.twitter.com/6brdjmlfuJ — ANTONIO (@fernandezm454) June 8, 2021

Ecco dove l’avevamo vista 2.

Amei a capa da lorde pic.twitter.com/3r0hQbomDK — ★·.·´𝑨𝒍𝒗𝒔𝙕𝙯`·.·★ (@AlvszzZ) June 8, 2021

Lorde è un’opera d’arte.

Solar Power

Lorde x Matisse pic.twitter.com/0ZdU77x0I2 — Candida (@candida_296) June 9, 2021

Il vero significato di Solar Power.

solar power by lorde is coming!!! pic.twitter.com/vHG8QwwyVG — solar power (@lordelush) June 9, 2021

Lorde help me, la cantante non c’è più.

Lorde contro Godzilla, un classico.

Ovviamente i Simpson avevano previsto tutto.