La concorrente di Israele all’Eurovision Song Contest 2025 è una sopravvissuta del 7 ottobre

Elodie: «Non voterò Elly Schlein, le manca il carisma»

«Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità». La cantante si sente di sinistra e non voterebbe neanche per Giorgia Meloni, che se non altro il carisma ce l’ha: «Non si nasconde e non si offende. Si vede che crede in quello che fa»