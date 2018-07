La commovente ode a Franco Battiato scritta da un suo caro amico

Tanti auguri maestro Franco Battiato In occasione del suo compleanno, abbiamo deciso di rendere omaggio a uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana, ripercorrendone la carriera attraverso cinque dei suoi capolavori indimenticabili

Giovanni Gastel in mostra a Milano Al Palazzo della Ragione una mostra dedicata ad uno dei più grandi fotografi italiani. Qui una serie di immagini create da lui per Rolling Stone

Battiato e Alice in concerto a Roma Emozione pura con il cantautore catanese e la cantante emiliana. Il tour prosegue per tutta l'Italia fino all'ultima data che sarà a Roma il 17 luglio

Anche i più grandi sbagliano. La recensione del disco di Battiato Non si hanno notizie certe di Franco Battiato da otto mesi, quando si è fratturato il femore e il bacino dopo una brutta caduta nella sua casa a Milo, in Sicilia. Poi l’annuncio del ritiro temporaneo da tutti gli impegni professionali, e voci preoccupanti che continuavano a circolare in rete. Nelle ultime ore, però, sono […]

Le foto del concerto di Franco Battiato al Teatro dal Verme Tra la gente anche la scrittrice Fleur Jaeggy, scrittrice di fama internazionale e autrice di una manciata di testi di Battiato. Lo scorso 22 giugno a Milano

Franco Battiato a Milano, fra pop e musica colta Tra il pubblico c'erano Willem Dafoe, Dori Ghezzi, Vittorio Sgarbi e anche la scrittrice Fleur Jaeggy lo scorso 22 giugno al Teatro dal Verme

Oggi Franco Battiato compie 70 anni, ma il regalo ce lo fa lui Attualmente il Maestro è bloccato per l'infortunio durante un concerto a Bari, ma ha già rivelato qualche progetto futuro, tra cui l'uscita di un best of in autunno.

Franco Battiato inciampa sul palco, durante il concerto di Bari Il femore è rotto, ma non ci sono complicazioni. Stava cantando il classicone "Voglio vederti danzare"

Arte: le mostre da vedere questa settimana (17-24 novembre) Enzo Cucchi, Collettivo 13X18 e Franco Battiato: tre appuntamenti che non potete mancare se volete vivere come "Rolling Stone" comanda

Club To Club Festival: da stasera Torino è capitale dell'elettronica Battiato, Caribou, Apparat, SBTRKT e Chet Faker. Iniziano cinque giorni del più importante evento di musica elettronica che possiate trovare in Italia

Giù le mani dall'Ortigia Sound System Quando un festival cresce, aumenta l'attenzione e cominciano a spuntare anche i detrattori. Ma come sempre, è tutta gente che al festival non ha mai messo piede.

Madonna organizza una campagna benefica per il Malawi L'iniziativa arriva in concomitanza con il 60esimo compleanno della cantante: "Non riesco a pensare a un regalo migliore che quello per i bambini che hanno più bisogno del nostro aiuto"

Ora e sempre '31/07' di Mecna La canzone del giorno è per chi odia l'estate. Come Corrado, che l'ha scritta proprio il 31 luglio. Un brano introvabile, rozzo e perfetto.

Demi Lovato ancora ricoverata dopo l'overdose Mentre un portavoce ha negato l'uso di eroina, la cantante 25enne sarebbe ancora in ospedale dopo alcune complicazioni