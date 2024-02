La classifica italiana dei singoli è praticamente monopolizzata da Sanremo 2024

La classifica italiana dei singoli è quasi interamente monopolizzata da Sanremo 2024. Al primo posto della Top of the Music, la classifica ufficiale diffusa dalla Federazione Industria Musicale Italiana, c’è Tuta gold di Mahmood, che ha scalzato I p’ me, tu p’ te di Geolier, oggi al numero due. Seguono altre 27 canzoni del Festival di fila, interrotte solo da La rondine di Mango, entrata al numero 26 dopo la versione fatta dalla figlia Angelina nella serata delle cover di venerdì.

Dietro a Mahmood e Geolier ci sono, nell’ordine, Sinceramente di Annalisa, La noia di Angelina Mango, Casa mia di Ghali, Tu no di Irama, Un ragazzo una ragazza dei Kolors, Tutto qui di Gazzelle, Click boom! di Rose Villain, Vai! di Alfa, che si trova al decimo posto. Tra i primi 20 anche (in ordine) Dargen D’Amico, Loredana Bertè, Emma, Mr. Rain, Il Tre, Clara, La Sad, Alessandra Amoroso, Ricchi e Poveri, Diodato.

Le 30 canzoni del Festival si trovano nei primi 33 posti (l’ultima è Spettacolare di Maninni). Fanno eccezione, oltre a La rondine, Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango e Everyday di Takagi & Ketra feat. Shiva, Anna e Geolier.

Ecco le prime 40 posizioni:

La compilation Sanremo 2024 è prima negli album, seguita da Annalisa, Geolier, Sfera Ebbasta, Kanye West & Ty Dolla $ign, Emma, Club Dogo, Bertè, Dargen D’Amico e Tedua.

Nella classifica dei supporti fisici (CD, vinili e cassette), al primo posto c’è la compilation Sanremo 2024 seguita dai dischi di Annalisa, Bertè, Emma, Geolier, Il Tre, Rega Nek, Club Dogo, Sfera Ebbasta e dall’edizione per i 50 anni di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.