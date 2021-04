La chitarra spaccata sul palco da Phoebe Bridgers è stata messa all’asta

I GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation Media Awards) hanno messo all’asta la chitarra spaccata di Phoebe Bridgers. Si tratta proprio dello strumento che la cantautrice ha distrutto sul palco di Saturday Night Live all’inizio dell’anno, dopo la performance della sua I Know The End, scatenando una serie di polemiche online (ne abbiamo parlato qui). «Il fatto che la gente si sia arrabbiata dimostra che è un gesto punk», ha detto Bridgers a Variety. «Non ho pensato a cosa rappresentasse quel gesto, al significato. Era una cosa che non avevo fatto, e ho deciso di provarci a SNL così da immortalare il momento».

In realtà, il gesto era concordato con Danelectro, il produttore di strumenti che le aveva dato la chitarra. L’ha raccontato la stessa Bridgers su Twitter: «Mi hanno augurato buona fortuna e detto che sono strumenti duri da distruggere». Ora la chitarra (che a giudicare dalle foto diffuse dai GLAAD non sembra messa tanto bene) è in vendita, ed è già stata fatta un’offerta di 5500 dollari. L’asta resterà aperta fino all’11 aprile. Inoltre, la cantautrice è stata premiata dai GLAAD Media Awards come “Outstanding Breakthrough Music Artist” insieme a Rina Sawayama, Arca, Orville Peck e altri.