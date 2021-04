La chitarra distrutta da Phoebe Bridgers è stata venduta per 101.500 dollari

«Finalmente può essere tua, David Crosby». Nel condividere la notizia della messa all’asta della chitarra Danelectro che aveva semidistrutto al Saturday Night Live in febbraio alla fine dell’esecuzione di I Know the End, Phoebe Bridgers aveva scherzato sulla rivalità social con Crosby. I due si erano punzecchiati su Twitter. «Patetica, un numero vecchio e copiato», aveva scritto lui. «Frignone», aveva replicato lei.

Alla fine lo strumento è stato venduto per 101.500 dollari, ma dubitiamo che l’abbia acquistata l’uomo di If I Could Only Remember My Name.

L’asta è stata organizzata dai GLAAD Media Awards (la sigla sta per Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) che ogni anno vengono assegnati a chi nei media offre un’immagine accurata e veritiera della comunità LGBTQ e dei suoi problemi.

Bridgers aveva faticato a distruggere lo strumento, che è molto solido come ha fatto notare la Danelectro, contro un monitor del palco, che grazie a un effetto speciale sprigionava scintille.

Era seguita una polemica sui social, con commenti tipo «e i ragazzini che non hanno soldi per uno strumento?» o «e i morti di Covid?», per poi passare a una sorta di battaglia dei sessi. «Sono stata cancellata dagli incel», aveva scritto Bridgers.