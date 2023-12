La casa dove è cresciuta Beyoncé ha preso fuoco a Natale

La casa dove Beyoncé è cresciuta ha preso fuoco nel giorno di Natale. L’incendio è divampato attorno alle 2 del mattino, ma è stato velocemente domato non appena i pompieri sono arrivati sul luogo. «I pompieri hanno risolto tutto in meno di dieci minuti», ha raccontato il capo del distretto Justin Barnes. Non ci sono stati feriti.

La casa si trova a Houston, nel quartiere di Third Ward, ed è considerata un simbolo cittadino. La famiglia Knowles ci ha vissuto dal 1982 al 1986, durante i primi sei anni di vita di Beyoncé. La stessa Beyoncé era tornata a visitarla – scattandosi anche delle foto dall’esterno – lo scorso settembre, a lato di una data del Renaissance Tour. La causa dell’incendio non è ancora stata confermata. Beyoncé e famiglia non hanno rilasciato commenti.

Beyoncé's childhood home in Houston burned down on Christmas morning.

The family that lives there now was home at the time, but according to the fire department, no one was injured. pic.twitter.com/8TvWwCU50f

— Pop Crave (@PopCrave) December 25, 2023