La Casa Bianca ha risposto all’annuncio del tour politico di Springsteen

Poco più di 24 ore fa Bruce Springsteen ha annunciato il Land of Hope and Dreams American Tour, 20 date con debutto il 31 marzo a Minneapolis (città scelta ovviamente non a caso) e finale il 27 maggio nella capitale Washington DC. È un tour esplicitamente politico che adotta lo slogan “No Kings” dalle manifestazioni di protesta contro l’autoritarismo di Donald Trump e che è stato presentato dal musicista come la «celebrazione ela difesa dell’America, della democrazia americana, della libertà americana, della costituzione americana e del nostro sacro sogno americano che sono sotto attacco da parte di un aspirante re e del suo governo canaglia a Washington, DC. Siete tutti i benvenuti, indipendentemente dalle vostre convinzioni».

Ovviamente l’amministrazione Trump, da sempre impegnata in campagne pop che prevedono fortissimi elogi a chi la appoggia e discredito a chi la critica, non poteva non rispondere. Se in passato Trump in persona ha offeso e minacciato Springsteen per il discorso fatto sul palco di Manchester («Non è un uomo di talento, solo un viscido e odioso idiota che ha sostenuto con convinzione un corrotto come Joe Biden» e «Farebbe bene a tenere la bocca chiusa fino a quando non torna in patria») e pubblicato un video in cui colpisce il musicista con una palla da golf, ora a reagire è Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca che ha affidato la replica a Politico.

«Quando quel perdente di Springsteen tornerà a casa nella City of Riuns che ha nella testa si renderà conto che i suoi Glory Days sono finiti e che i suoi fan lo hanno lasciato Out in the street, mettendolo in un Tenth Avenue Freeze-Out perché soffre di una grave forma di sindrome da delirio anti-Trump (Trump Derangement Syndrome nell’originale, espressione usata da anni per sminuire le crtiche verso il presidente, ndr) che gli ha fatto marcire il cervello».