La canzone più ascoltata al mondo su Spotify è dei Måneskin

Una canzone dei Maneskin è la più ascoltata al mondo su Spotify, al primo posto della Top 200, la classifica dei pezzi più ascoltati in tutto il mondo. Lo ha annunciato il gruppo con un tweet.

These kids just made it to the first place in the global chart 🤓@Spotify @SpotifyItaly pic.twitter.com/hNZ8RuiRiJ — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) July 4, 2021

E incredibilmente il pezzo non è Zitti e buoni e nemmeno I Wanna Be Your Slave. Si tratta invece della cover di Beggin’ che era contenuta nell’EP di debutto del 2017 Chosen, diventata virale su TikTok. Il pezzo originale è stato portato al successo dai Four Seasons nel 1967 e 40 anni dopo è stato riportato in classifica in mezza Europa dai norvegesi Madcon.