La canzone di Oscar degli Statuto per l’amico Ezio Bosso arriverà a Sanremo?

Oscar Giammarinaro degli Statuto ha presentato una canzone intitolata La musica magica per concorrere al prossimo Festival di Sanremo. È dedicata all’amico Ezio Bosso, scomparso nel maggio 2020, che per un breve periodo fece parte del gruppo torinese.

Il suo soprannome all’epoca era Xico. «Solo due anni, a partire da quando ne avevo 14», ha detto Bosso a Rolling Stone quattro anni fa a proposito dell’esperienza con gli Statuto, aggiungendo ridendo: «Poi mi hanno cacciato, perché producevo troppe note».

«L’anno scorso avevo scritto una canzone per Xico, come regalo per il suo compleanno. A lui era piaciuta molto, al punto che avevo pensato di proporla al Festival di Sanremo», spiega Oscar. «Ezio mi disse che se il brano fosse stato scelto, avrebbe diretto e arrangiato lui stesso l’orchestra. A maggio però, Xico ci ha lasciati e la canzone è rimasta lì, come una nostra foto, bella e struggente nello stesso tempo».

Oscar ha quindi deciso di cercare di portarla a Sanremo 2021, come omaggio all’amico. «Ho voluto solo fare un’aggiunta al ritornello, in cui con il consenso della famiglia ho inserito una parte di testo preso da ciò che Ezio disse nella sua ultima intervista televisiva prima di lasciarci. Non mi aspetto nulla, la mia candidatura arriva assieme a decine di big, nomi altisonanti e artisti di grandissima visibilità». Non ha aspettative, ma «credo che rinunciare non sarebbe giusto, prima di tutto nei confronti di Ezio, che proprio con l’esibizione sul palco dell’Ariston è entrato nel cuore di tutti gli italiani».