La BBC produrrà un nuovo documentario sui Nirvana

La BBC festeggerà i trent’anni dall’uscita di Nevermind con un nuovo film e altri programmi speciali, tutti dedicati al disco e al primo tour britannico dei Nirvana. L’obiettivo del progetto, spiega un comunicato della BBC, è «esplorare in profondità la musica del disco e allargare lo sguardo, raccontando perché i Nirvana sono diventati una delle band più importanti della storia del rock».

I due progetti più interessanti sono il film When Nirvana Came To Britain – a cui hanno contribuito anche Dave Grohl e Krist Novoselic – e il documentario radio Nevermind At 30, tutto dedicato al disco. Il film racconterà «la storia di come, tra il 1989 e il 1994, i Nirvana hanno portato un nuovo genere di rock nel Regno Unito, cambiando il panorama musicale e influenzando una nuova generazione di giovani».

«Il film mostrerà il primo tour britannico del gruppo, che all’epoca si esibiva in pub e piccoli locali, fino alle leggendarie apparizioni in programmi tv come The Word e Top of the Pops. Racconteremo anche come il loro sound abbia influenzato tutta la musica britannica». Ci saranno diversi filmati inediti, tra cui alcuni girati dalla band stessa.

«Il pubblico UK ha capito i Nirvana molto prima dell’America», ha detto Dave Grohl del film. «Siete stati i primi in tutto… qui ci siamo fatti le ossa». Il film uscirà il 24 settembre.