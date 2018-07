Kylie Minogue, annunciata unica data italiana

La popstar australiana Kylie Minogue arriva nel nostro paese con il suo “Kylie presents Golden”, tour che la vedrà girare per l’Europa il prossimo autunno.

L’appuntamento con i fan italiani è il 12 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, biglietti disponibili da venerdì 27 luglio su Ticketone.

Questa sarà l’occasione per sentire dal vivo le canzoni di Golden, disco dalle sonorità country, oltre a poter riascoltare i tantissimi successi del passato. Una tournée più intima, organizzata nei club e nei teatri: «Esibirsi in show così personali all’inizio dell’anno è stato appagante e divertente. Non vedo l’ora di portare questo show speciale nelle città europee. Ci vediamo lì!»