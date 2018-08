Kurt Vile, il nuovo singolo è ‘Loading Zones’

Guarda "Pretty Pimpin", il nuovo video di Kurt Vile Il primo anticipo da "b'lieve i'm going down" in uscita il 25 settembre per Matador. Garantisce Kim Gordon

Il mondo della musica ricorda Aretha Franklin Oltre al messaggio di Barack Obama, tutti hanno dedicato alcune parole alla Regina del Soul: da Paul McCartney a Elton John, poi Brian Wilson, Carole King e tantissimi altri

Ariana Grande, è uscito il nuovo album ‘Sweetener’ Oltre ai singoli ‘No Tears Left to Cry’ e ‘The Light is Coming’, in scaletta featuring con Pharrell Williams e Missy Elliott

Addio ad Aretha Franklin, la Regina del Soul Se n'è andata questa mattina a 76 anni nella sua casa di Detroit. Era malata da tempo di cancro al pancreas.

Bono: «Elvis ha cambiato tutto» Il 16 agosto 1977 il Re è stato ritrovato morto, aveva 42 anni. Ecco il ricordo della voce degli U2: «Elvis era l'archetipo del rock: aveva sia il gospel che il fango del blues»

I Genesis potrebbero riunirsi Phil Collins ha detto che la reunion potrebbe diventare realtà con suo figlio Nicholas alla batteria

Paul McCartney, ‘Fuh You’ è il nuovo singolo Il brano apparirà nel nuovo album ‘Egypt Station’, in arrivo a settembre

47soul, l’electro hip hop palestinese che fa ballare Glastonbury Reggae, danza tradizionale e storie popolari tra Londra e la Palestina: abbiamo intervistato la voce del collettivo palestinese che si esibirà all’Ariano FolkFestival

I Kinks pubblicheranno un boxset dedicato a ‘Village Green’ I 50 anni del loro classico del ’68 verranno festeggiati con un mega-cofanetto con 174 canzoni, tra cui numerosi inediti