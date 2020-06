Kurt Cobain: la chitarra di ‘MTV Unplugged’ è stata venduta all’asta per 6 milioni

La chitarra che Kurt Cobain ha utilizzato durante ‘MTV Unplugged’ è stata venduta all’asta per la cifra record di 6 milioni di dollari. Il record precedente era di 3,95 milioni di dollari per una Stratocaster nera di proprietà di David Gilmour dei Pink Floyd.La Martin D-18E del 1959 era stata acquistata in origine dal cantante dei Nirvana al Voltage Guitars di Los Angeles. All’asta ha ricevuto sette offerte in totale, compresa quella vincente (secondo quanto si legge sul sito di Julien’s Auctions).

La chitarra era dotata anche della custodia originale che Cobain aveva adornato con un volantino del disco Feel the Darkness dei Poison Idea. All’interno della custodia un pacco di corde, tre plettri e una borsa decorata con un piccolo cucchiaio d’argento, una forchetta e un coltello.

Poco dopo l’asta, l’acquirente si è rivelato essere Peter Freedman di Rode Microphones. «Quando ho sentito che questa chitarra iconica era all’asta, ho capito subito che si trattava di un’occasione unica per metterla al sicuro e usarla come veicolo per mettere in luce di chi si occupa del settore spettacoli. L’Unplugged dei Nirvana è uno dei miei dischi preferiti nonché una delle migliori performance dal vivo mai registrate».

Freedman ha anche detto di aver pianificato di esporre la chitarra in un tour mondiale di mostre, con tutti i proventi destinati a fondi per le arti e lo spettacolo.

Tra gli altri articoli di MTV Unplugged dei Nirvana inclusi nel lotto delle aste Julien’s Auctions c’erano il foglio scritto a mano da Curt Kirkwood di Oh, Me dei Meat Puppets, una scaletta, i testi di The Man Who Sold the World di David Bowie e Lake of Fire dei Meat Puppets.

Nell’ottobre 2019, il cardigan verde di Cobain era stato venduto all’asta per 334.000 dollari.