Kiss, nel tour d’addio anche un concerto all’Arena di Verona

Dopo una carriera lunga e piena di successi, i Kiss diranno addio alle scene con un ultimo, gigantesco tour mondiale. L’annuncio è arrivato a sorpresa sul palco di America’s Got Talent, dove la band si è esibita suonando Detroit Rock City. Il tour, intitolato “End of the Road”, sarà di 75 date, tra cui una serie di concerti in Europa nell’estate 2020 e una data Italiana all’Arena di Verona.

L’appuntamento è per il 13 luglio, poi la band partirà per Polonia, Ungheria, Svizzera, Sud Africa e infine Stati Uniti. I dettagli relativi ai biglietti non sono ancora disponibili.

“Dobbiamo tutto quello che abbiamo conquistato nel corso degli ultimi quattro decenni alle milioni di persone che hanno riempito club, arene e stadi di tutto il mondo”, ha scritto la band in un comunicato. “Questa sarà l’ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno già visto e l’ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto. Stiamo per salutarvi con il nostro tour d’addio e il più grande show di tutti i tempi. Ce ne andiamo esattamente come siamo arrivati: impazienti e inarrestabili”.