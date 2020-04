Kings of Leon, guarda il video di ‘Going Nowhere’

I Kings of Leon hanno svelato il video della loro nuova canzone, Going Nowhere. Diretto da Casey McGrath, il video in bianco e nero è stato girato a Nashville, Tennessee.

Il frontman della band Caleb Followill è seduto su un divano da solo mentre suona la balatta riflessiva con una chitarra acustica. Lo sfondo minimalista e l’ambientazione si intonano bene con il tema della canzone, il desiderio di essere con qualcuno e l’attesa di giorni migliori. “I’m going nowhere/If you’ve got the time/And it’s a long, hard road/’til I can get to you,” Followill sings. “And I’ll be holding on/Hoping the sun comes shining through.”

“State al sicuro, state a casa. Ci vediamo il prima possibile”, c’è scritto nella descrizione del video. I Kings of Leon hanno in programma alcune date europee per la prossima estate.