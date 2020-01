King Krule, guarda il video del nuovo singolo ‘(Don’t Let The Dragon) Draag On’

King Krule ha diffuso il video di (Don’t Let The Dragon) Draag On. Diretto dal cantautore – vero nome Archy Ivan Marshall – è costruito su una sola ripresa che si allarga da un primissimo piano fino a mostrare la scena intera: King Krule che canta su una pira in fiamme. Il pezzo è un nuovo estratto dall’album ‘Man Alive!’ che uscirà il 21 febbraio. Il disco riflette la transizione del cantante dalla vita sregolata condotta a a South London alla paternità.

“Tutti quelli che conosco hanno un lavoro, mentre io stavo seduto tutto il giorno a fare nulla, sul tardi andavo al pub con loro quando uscivano dal lavoro”, ha detto il cantautore. “Diventò abituale. Dopo, proprio nel bel mezzo della registrazione del disco, questo grande cambiamento si presentò nella mia vita, un cambiamento che non capii all’inizio. Era un po’ come ‘Oh, è meglio se mi do una regolata!’. Ad essere onesto, è stato un sollievo allontanarmi da tutto ciò per potermi concentrare su questioni più urgenti – come mantenere in vita un bambino e tutto il resto”.

Qui sotto track list e copertina dell’album.

1. Cellular

2. Supermarché

3. Stoned Again

4. Comet Face

5. The Dream

6. Perfecto Miserable

7. Alone, Omen 3

8. Slinky

9. Airport Antenatal Airplane

10. (Don’t Let The Dragon) Draag On

11. Theme For The Cross

12. Underclass

13. Energy Fleets

14. Please Complete Thee