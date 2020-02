King Krule, guarda il video del nuovo singolo ‘Cellular’

King Krule ha pubblicato il video del nuovo singolo Cellular, traccia d’apertura del suo prossimo album Man Alive!. Il video, girato da Jamie Wolfe (già al lavoro sulla serie animata Rick & Morty), è una collezione di immagini psichedeliche e inquietanti, e riprende i temi del testo, un racconto sull’alienazione che prova chi osserva il mondo solo attraverso lo schermo dello smartphone.

Man Alive! uscirà venerdì 21 febbraio per XL Recordings / Matador Records, tre anni dopo l’ultimo The Ooz. Prima di Cellular, King Krule aveva già pubblicato i singoli (Don’t Let The Dragon) Draag On e Alone, Omen 3. Potete vedere il video in cima all’articolo.