Kevin Federline: «Britney guardava i nostri figli dormire con un coltello in mano»

Verso la fine del suo memoir You Thought You Know, Kevin Federline lancia un avvertimento riguardo all’ex moglie Britney Spears e ai figli Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19. “Ora, più che mai, hanno bisogno del vostro sostegno”, ha scritto, secondo un estratto ottenuto dal New York Times. “Sono stato il loro cuscinetto per anni, ma ora è diventato qualcosa più grande di me. È ora di dare l’allarme”.

Sebbene Federline non specifichi nell’estratto alcuna preoccupazione particolare, esprime profonda preoccupazione nei suoi passaggi riguardo alla Spears. Suggerisce che la pop star abbia bisogno di un aiuto professionale che, a suo avviso, non le verrà fornito dopo il movimento “Free Britney”, in cui i suoi sostenitori hanno chiesto la fine della conservatoship a cui è stata sottoposta dal 2008 al 2021. “Tutte quelle persone che si sono impegnate così tanto in questo, dovrebbero ora dedicare la stessa energia al movimento ‘Save Britney'”, ha scritto sul Times. “Perché non si tratta più di libertà. Si tratta di sopravvivenza”.

Federline ha avuto l’affidamento esclusivo di Sean e Jayden per la maggior parte della durata della tutela, durante la quale sono trascorsi lunghi periodi di tempo tra le visita di Spears ai figli. Nel suo memoir, sostiene che lui avesse paura quando soggiornavano a casa sua. “A volte si svegliavano di notte e la trovavano in piedi in silenzio sulla soglia, a guardarli dormire – ‘Oh, siete svegli?’ – con un coltello in mano”, ha scritto. “Poi si girava e se ne andava senza dare spiegazioni”.

Secondo il New York Times, Federline e Spears “non si parlano da anni”, ma l’ex cantante sostiene: “Non sono mai stato, mai, una volta, contro Britney. Ho solo cercato di aiutare i miei figli ad avere un ottimo rapporto con la loro madre. Ed è difficile perché, quando rifletto davvero su tutto quello che è successo, i miei figli non conoscono la donna che ho sposato. E ho passato due decenni a cercare di colmare questo divario”.

Presumibilmente altri dettagli sono inclusi nel libro, a proposito del quale Federline aveva affermato: “Se avete mai avuto domande, qui troverete le risposte”. Allo stato attuale, alcuni estratti hanno solo alimentato ulteriori interrogativi. In particolare, aleggia l’incertezza sul significato di alcune affermazioni contenute nel libro, come un passaggio in cui Federline scrive: “La verità è che questa situazione con Britney sembra stia precipitando verso qualcosa di irreversibile. È diventato impossibile fingere che vada tutto bene”.

Da quando è stata liberata dalla conservatorship, Spears ha trascorso più tempo con Sean e Jayden, che si sono trasferiti alle Hawaii con Federline nel 2023. Lo scorso dicembre, ha trascorso il Natale con il figlio più piccolo per la prima volta in due anni. Nella sua autobiografia del 2023, The Woman in Me, Spears ha scritto del suo complicato rapporto con i suoi due ragazzi, della tutela ordinata dal tribunale e della battaglia per l’affidamento che ha affrontato con Federline. “La mia libertà in cambio di pisolini con i miei figli”, ha scritto. “Era uno scambio che ero disposta a fare”.

Federline ha scritto: “Il tempo stringe e siamo quasi agli ultimi. Qualcosa di brutto accadrà se le cose non cambiano, e la mia più grande paura è che i nostri figli si ritrovino a dover raccogliere i cocci”.

I portavoce di Spears non hanno risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone. Ma in una dichiarazione a People, un portavoce di Britney ha dichiarato: “Con la notizia del libro di Kevin, ancora una volta lui e altri stanno traendo profitto da lei, e purtroppo questo avviene dopo la fine degli alimenti per Federline. Tutto ciò che le importa sono i suoi figli, Sean Preston e Jayden James, e il loro benessere durante questo sensazionalismo. Ha raccontato il suo percorso nella sua autobiografia [The Woman in Me]”.

Da Rolling Stone US