Kevin Bacon e Jimmy Fallon rifanno ‘Paint It, Black’ dei Rolling Stones: il video

Come sarebbero stati i Rolling Stones se al posto di Mick Jagger e Keith Richards ci fossero stati rispettivamente Kevin Bacon e Jimmy Fallon?

Nel caso vi siate posti la domanda (certo che no), ecco il video in cui i due rifanno il classico del ’66 Paint It, Black (c’è anche una specie di Brian Jones al sitar). Non è un esperimento fatto da un’intelligenza artificiale, ma uno sketch della serie First Draft of Rock del Tonight Show in cui Fallon e i suoi ospiti si divertono a inventare le versioni originali di celebri pezzi della storia del rock.

Nel caso vi siate persi altre puntate, ecco i (diciamo così) Clash alle prese con Should I Stay or Should I Go:

Qui la versione di Fallon e Chris Stapleton degli ZZ Top di Legs:

E qui i Beach Boys, ovvero i soliti Fallon-Bacon: