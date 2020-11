Kesha condurrà un podcast dedicato al paranormale

Kesha ha annunciato il suo primo podcast, Kesha and the Creepies, tutto dedicato al mondo dell’occulto e del paranormale. Uscirà il 20 novembre e sarà disponibile su iHeartPodcast Network e su tutte le piattaforme dedicate. In ogni puntata la postar farà interviste dedicate a esperienze sovrannaturali, misteri inspiegabili, leggende metropolitane, arte psichedelica, spiritualità, astrologia e molto altro ancora. Il primo ospite sarà Alice Cooper, e nel corso delle puntate della prima stagione arriveranno anche Trippie Redd, Tyler Henry e Whitney Cummings.

«Ho avuto troppe esperienze che non riesco a spiegare o ignorare, e sono sempre stata affascinata dal sovrannaturale, l’inspiegabile e da chi esplora pensieri e stili di vita alternativi», ha detto Kesha. «Il podcast è una scusa per parlare con le persone che mi interessano di più, studiare la loro mente e scoprire un sacco di storie inquietanti. Le cose strane e inspiegabili danno magia alle nostre vite… parliamone».