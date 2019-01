Kerry King: «Ero bravo in matematica, poi ho aggiunto all’equazione tette e figa e tanti saluti alla scuola»

Kerry King degli Slayer ha dimostrato di meritarsi il suo cognome, ancora una volta. È successo durante un’intervista biografica concessa a Metal Hammer UK.

Parlando del proprio passato da studente, King ha confidato: «Ero davvero bravo a scuola finche non ho scoperto le ragazze. E da lì è andato tutto in malora. È un bene che non abbia pianificato nulla sul college o cose così perché probabilmente avrei fallito miseramente. Ero davvero un ragazzo brillante, ma quando sono arrivate le superiori e le ragazze erano nel quadro, i voti sono crollati. Ricordo che alle medie ho preso il primo premio di matematica di tutta la scuola, quindi i voti non erano un problema, ma quando metti le tette e la figa nell’equazione, beh, tanti saluti alla scuola.