Kerri Chandler torna a Milano

Mai come negli ultimi anni la confusione attorno al termine deep house è stata tanto grande. C’è chi se ne serve per dare un velo di “profondità” a quella che in realtà è minimal da zarri con un velo di pad sopra. Per non parlare dei ragazzini che si fregiano di suonare “UK future house” senza sapere che la garage (il suo vero nome) è nata 1) nel New Jersey e 2) decenni prima che i vari Oliver Heldens si avvicinassero a un giradischi.

Tutto questo per dire che ci sta per capitare sottomano l’occasione perfetta per capire cos’è davvero la deep house. A Milano arriva infatti Kerri Chandler, guru della garage del New Jersey e pontefice massimo della deep.

La data tra l’altro coincide con l’opening della nuova stagione del club di Via Borsi 9, l’Apollo, che lo fa aprendo le porte già a partire dal pomeriggio. Si partirà con alcuni DJ local come i Rollover Dj’s e Lele Sacchi, per poi lasciare la cattedra al gran Maestro Chandler. Un modo originale per combattere lo spleen domenicale, oltre che per ripassare le basi di uno splendido sottogenere della dance, croccante nelle percussioni ma carnoso nei vocali. Slurp.

Tutte le info utili sul Facebook dell’evento.