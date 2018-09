Kendrick Lamar, un nuovo album in arrivo?

Un compagno di etichetta di Kendrick Lamar ha condiviso via Instagram alcuni indizi che suggeriscono l’imminente arrivo di un nuovo album firmato dal rapper di Compton.

Isiah Rashad, artista nel roster della Top Dawg Entertainment, ha infatti rivelato durante un Live stream di aver sentito tutto il nuovo disco di Lamar. Riferendosi al CEO dell’etichetta, Anthony Tiffith, Rashad ha commentato: «Mi hanno appena fatto sentire un intero album di Dot (Uno dei soprannomi di Kendrick Lamar, nda), ci siamo quasi». Rashad ha inoltre lasciato intendere che nel nuovo album di Lamar dovrebbero esserci anche collaborazioni con ScHoolboy Q e SZA, «Ci sarà del fuoco. Non avete idea di cosa sta per succedere», ha aggiunto Rashad.

Isaiah Rashad Said Top Played Him “Damn Near” A Whole Kendrick Album…

Also, Q Finna Drop!!! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/cTLe9tqs0F

— Team Ab-Soul TDE (@abdashsoulTDE) 31 agosto 2018