Kendrick Lamar ha annunciato il concerto a Rock in Roma 2020

Kendrick Lamar tornerà ad esibirsi in Italia dopo sette anni. Quello che è considerato il rapper migliore al mondo, infatti, si esibirà durante il Rock in Roma 2020, all’Ippodromo delle Capannelle, martedì 7 luglio 2020.

Tra le commistioni con il jazz, il soul, l’R&B, con tanto di Premio Pulitzer, Lamar è uno degli artisti più influenti della scena mondiale, e il suo ultimo album DAMN ne è stata la conferma definitiva, con il disco che si è portato a casa 5 Grammy Awards.

I biglietti per il concerto a Roma di Kendrick Lamar saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre. Il prezzo dei biglietti sarà di € 85,00 + diritti di prevendita per il Golden Circle e di € 65,00 + diritti di prevendita per il posto unico.