Kendrick Lamar, ecco come sarà la copertina del nuovo album

Kendrick Lamar continua a condividere frammenti del suo nuovo album, Mr. Morale and the Big Steppers, che uscirà venerdì 13 maggio. Alcune ore fa il rapper ha pubblicato un’immagine, molto probabilmente la copertina del disco.

L’ha condivisa su Instagram: nella foto lo vediamo mentre tiene in braccio un bambino e indossa una corona di spine. Sullo sfondo c’è una donna seduta su un letto con un altro bambino. L’immagine è stata scattata da Renell Medrano. Eccola.

Pochi giorni fa Kendrick ha pubblicato un singolo, The Heart Part 5, e un video in cui il suo volto si trasforma in quelli di Kanye West, Will Smith, Nipsey Hussle e altri, grazie alla tecnologia dei deep fake.

Escludendo la colonna sonora del film Black Panther (uscita nel 2018), Mr. Morale and the Big Steppers è il quinto album in studio di Lamar. Di recente ha collaborato con Beyoncé, Busta Rhymes e Baby Keem. Un mese fa ha vinto un Grammy per quest’ultima collaborazione – il pezzo si intitola Family Ties – e quest’estate partirà in tour. L’unica data italiana sarà a Milano, il 23 giugno.