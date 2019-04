Kendrick Lamar e Barack Obama hanno omaggiato Nipsey Hussle

La morte di Nipsey Hussle, ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 31 marzo, ha scioccato il mondo della musica e tutta la comunità di South Los Angeles, dove il rapper aveva passato la sua infanzia e per cui si era speso molto con lavori socialmente utili e costruendo appartamenti per famiglie a basso reddito. Il funerale si è tenuto allo Staples Center di Los Angeles, e ha permesso a migliaia di persone di rendere omaggio alla sua storia. Tra queste anche moltissimi nomi della musica – Jay-Z, Stevie Wonder, Snoop Dogg – e persino l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha scritto una lettera in cui ringrazia il rapper per il contributo offerto alla comunità: “Quando la maggior parte delle persone vede Crenshaw, il quartiere dov’è cresciuto, pensa a gang, proiettili e disperazione. Nipsey ha visto del potenziale. Ha visto la speranza”, ha scritto Obama.

