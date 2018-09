Kendrick Lamar e Anderson .Paak hanno collaborato a un brano

Segnate il 4 ottobre sui vostri calendari, perché è il giorno in cui uscirà il primo singolo scritto in collaborazione da Kendirck Lamar e Anderson .Paak. La notizia è arrivata su Instagram, con un post sul profilo di Anderson .Paak. Non sappiamo se il brano farà parte del prossimo disco di .Paak – Oxnard, la prima uscita con Aftermath – o se sia un’uscita a se.

«Mi sembra che alla musica di oggi manchi l’ambizione», ci ha detto .Paak. «Questo è l’album che sognavo di fare ai tempi del liceo, quando ascoltavo The Blueprint di Jay-Z e The College Dropout di Kanye.