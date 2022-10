Kendrick Lamar annuncia un concerto in streaming mondiale per i 10 anni di ‘Good Kid, M.A.A.D City’

Sono passati dieci anni da quando Kendrick Lamar ha pubblicato Good Kid, M.A.A.D City, pietra miliare dell’hip hop americano che ha portato il rapper all’attenzione mondiale. Per festeggiare questo traguardo, Lamar ha annunciato che il suo show di Parigi, previsto per il 22 ottobre, sarà trasmesso live in esclusiva su Amazon Music e Prime Video.

Il concerto all’Accor Arena di Parigi è parte delle 65 date del tour – di cui vi abbiamo raccontato lo scorso giugno – a sostegno dell’ultima fatica in studio del rapper di Compton, il sensazionale Mr. Morale & The Big Steppers,.

Il live sarà trasmesso sabato 22 ottobre, alle ore 20 italiane, in oltre 240 Paesi. Lo streaming includerà, inoltre, i set di Tanna Leone del collettivo di Kendrick, pgLang, e di Baby Keem, vincitore di un Grammy come Miglior performance rap per Family Ties, in collaborazione proprio con Lamar.

Non sappiamo ancora se il live replicherà lo show di questo tour o se, per l’anniversario di Good Kid, m.A.A.d City, ci saranno nuove sorprese.