Keith Richards: il nuovo album diventa una mostra

Dal 22 marzo, in cinque alberghi in tutto il mondo, sarà ospitata una mostra di Keith Richards. O meglio, il cofanetto speciale di Talk Is Cheap, in versione Super Deluxe, sarà esposto nelle hall per la cosiddetta The Keith Collection.

Alcuni dei migliori hotel “rock’n’roll” del pianeta, il Karma Sanctum Soho di Londra, il 25hours Bikini Hotel a Berlino, l’Hotel Paris, l’OD BARCELLONA e l’Andaz West Hollywood, metteranno in mostra gratuitamente questa incredibile opera d’arte del rock, dal 14 marzo per 8 settimane.

Il cofanetto Super Deluxe di Talk Is Cheap – ovvero il primo album solista di Richards, del 1988, oggi ristampato – è davvero super deluxe: opere d’arte uniche realizzate dagli artigiani dello staff Fender con il legno della Telecaster Vintage di Keith Richards, la Micawber.

Per ottenere la versione definitiva ci sono voluti circa 4 mesi di lavoro e 20 prototipi diversi.

La ristampa uscirà il prossimo 29 marzo.