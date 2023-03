Kaya Stewart ha fatto un provino ad ‘American Idol’ col padre Dave degli Eurythmics: il video

Nepo Idol. Kaya Stewart si è presentata ai provini di American Idol accompagnata alla chitarra dal padre, ovvero Dave Stewart degli Eurythmics.

Kaya Stewart e il fondatore del duo entrato l’anno scorso nella Rock and Roll Hall of Fame hanno suonato un pezzo scritto assieme, This Tattoo. Parla di rimuoversi un tatuaggio dopo la fine di una relazione ed è tratto dall’album che la cantante ha pubblicato a settembre, If Things Go South.

«Oh my God, blast from the past!», ha esclamato Katy Perry, uno dei tre giudici con Lionel Richie (anch’egli entrato nella Hall of Fame nel 2022) e Luke Bryan.

«La musica è da sempre parte della mia vita», ha detto Kaya Stewart, che ha tatuato sul braccio sinistro il volto di Lauryn Hill come appare sulla copertina di The Miseducation of Lauryn Hill. «Non ho mai avuto dubbi su cosa avrei fatto».

«Questa roba è decisamente più difficile che entrare nella Rock and Roll Hall of Fame», ha detto Dave Stewart dell’esecuzione per voce e chitarra di fronte ai giudici. Alla fine sono arrivati prevedibilmente tre sì.