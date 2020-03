Katy Perry rivela di essere incinta nel nuovo video ‘Never Worn White’

Katy Perry ha rilasciato un nuovo brano, Never Worn White, e un video che finisce con una rivelazione: la cantante aspetta un bambino. Perry ha una relazione con l’attore Orlando Bloom da quasi quattro anni: il fidanzamento risale a un anno fa, quando la popstar ha mostrato l’anello su Instagram. Un suo portavoce ha confermato la gravidanza.

Never Worn White è una ballata scritta con Johan Carlsson, John Ryan, Jacob Kasher Hindlin (noto come J Kash) e prodotta da Carlsson. Il video è diretto da J.A.C.K., duo francese che ha curato la regia di clip per Madonna e Christine and the Queens. Nel pezzo Perry affronta la sua paura di sposarsi: “But I’m scared ’cause I’ve never worn white, but I wanna get it right“, canta. “Yeah I really wanna try with you/No, I’ve never worn white/But I’m standing here tonight, ’cause I really want to say, ‘I do’“.

Nel video la cantante appare in bianco e con addosso un barocchissimo abito fatto di fiori. La clip si conclude con l’immagine di Perry che si accarezza dolcemente il pancione. In una storia di Instagram, la popstar ha dichiarato che il bambino nascerà in estate. “Chiamiamola rivelazione”, ha detto. “Diciamo solo che sarà un’estate pienissima”, e ha aggiunto che nei prossimi mesi arriverà anche un nuovo album. “Sono al settimo cielo, siamo eccitati e felici”.