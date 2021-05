Katy Perry pubblica ‘Electric’ per l’anniversario dei Pokémon

I Pokémon compiono 25 anni e bisogna festeggiare. La pensa così anche Katy Perry, che ha pubblicato il suo nuovo singolo, Electric, che è proprio parte delle celebrazioni di questo anniversario. Il brano sarà contenuto in Pokémon 25: The Album, che sarà pubblicato in autunno. La canzone è stata scritta insieme a The Monsters & Strangerz e Jon Bellion – che già hanno collaborato in Daisies, una canzone del suo ultimo album, Smile – e Bruce Weigner.

Nel video, girato alle Hawaii, Katy e Pikachu dopo una giornata in cui esplorano la natura, si fermano a un faro per meditare. Insieme, come se sognassero ad occhi aperti, si ritrovano indietro nel tempo ai primi giorni della carriera della popstar.



Il video ufficiale: