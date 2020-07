Katy Perry: guarda il video di ‘Smile’, la title track del suo nuovo album

Katy Perry ha condiviso il video di Smile, la traccia che dà il titolo al suo nuovo album, in arrivo il prossimo il 14 agosto, e che contiene anche il singolo principale Daisies. Entrambe le tracce seguono l’uscita della ballad Never Worn White all’inizio di quest’anno, una canzone che raccontava la sua ansia per il matrimonio e che ha accompagnato con un video in cui ha rivelato che era incinta della sua prima figlia con il fidanzato Orlando Bloom.

Nella clip di Smile la cantante interpreta una versione in miniatura di se stessa vestita e truccata da clown. Il singolo è stato pubblicato la scorsa settimana, e Perry ha spiegato: “Ho scritto la title track del disco quando stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita e avevo perso il mio sorriso. L’intero album è il mio viaggio verso la luce – con storie di resilienza, speranza e amore”.

Smile è il primo album di Perry dall’uscita di Witness nel 2017, e arriva dopo la sua promessa che sarebbe uscito quest’anno, nonostante le sfide presentate dal coronavirus.

“In California, ci saranno molte nuove regole e modi di fare le cose – non torneremo semplicemente alla normalità”, ha detto quando ha annunciato “Daisies”.

“Farò un disco quest’anno, in quarantena o no, perché non permetteremo a nessun coronavirus di impedirci di ballare, anche se lo facciamo nelle nostre nelle nostre case”.