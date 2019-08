Katy Perry e il dolore di lasciarsi nel suo nuovo video, ‘Small Talk’

Nella sua nuova canzone, Small Talk, Katy perry soffre per i sentimenti contrastanti che vengono dopo la fine di una relazione, quando l’amore e l’intimità spariscono e la distanza pervade.

È il secondo singolo che la cantante ha condiviso nel 2019, subito dopo l’uscita di Never Really Over.

Scritto a otto mani fra Perry, Johan Carlsson, Charlie Puth e Jacob Casher Hindlin, il pezzo sfoggia un testo che parla della spiacevole e imbarazzante situazione di incontrare per strada un/una ex. “Facendo finta che non ci siamo mai incontrati/negando a noi stessi che una volta eravamo amanti”, canta Katy. E poi ancora “Siamo passati da estranei ad amanti e di nuovo a estranei.”

La cantante ha iniziato col teasing del brano questa settimana su Instagram. Prima dell’uscita del pezzo, giovedì a mezzanotte ha condiviso diverse clip che suggerivano un lyric video che poi è uscito poco dopo. Nelle brevi clip, una coppia viene ritratta prima a letto e poi in imbarazzanti interazioni in ufficio.