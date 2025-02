Kate Nash, Damon Albarn e mille artisti inglesi hanno pubblicato un album muto per protestare contro le politiche sull’IA

Mille artisti, tra cui Damon Albarn, Kate Bush e Annie Lennox, si sono uniti per pubblicare un album muto in segno di protesta contro le nuove politiche sul copyright proposte dal governo britannico, che potrebbero favorire le aziende di intelligenza artificiale a scapito dei musicisti.

L’album, intitolato Is This What We Want? (“È questo ciò che vogliamo?”), è un’idea del compositore britannico Ed Newton-Rex, ex dirigente di un’azienda attiva nel settore dell’IA. Il progetto nasce come risposta alla proposta del governo di introdurre un’esenzione dal diritto d’autore che consentirebbe alle aziende di intelligenza artificiale di addestrare i propri algoritmi utilizzando il lavoro dei musicisti senza alcun compenso.

«Questa proposta consegnerebbe gratuitamente alle aziende di IA il frutto del lavoro di una vita dei musicisti britannici, permettendo loro di sfruttare la nostra creatività per farci concorrenza», ha dichiarato Newton-Rex. «Non solo sarebbe un disastro per gli artisti, ma è anche del tutto superfluo: il Regno Unito può eccellere nel campo dell’IA senza sacrificare le sue industrie creative, che sono leader a livello mondiale».

Il progetto ha coinvolto artisti di ogni genere, da Hans Zimmer a Cat Stevens, da Tori Amos a membri di band storiche come Clash, Radiohead, Bastille e Jamiroquai. L’album dura 47 minuti e 17 secondi e contiene 12 tracce, ognuna intitolata con una sola parola che, messe insieme, compongono il messaggio: The British Government Must Not Legalise Theft To Benefit AI Companies (“Il governo britannico non deve legalizzare il furto di musica per favorire le aziende di IA”). Il disco è accreditato a nome 1000 UK Artists.

Is This What We Want? è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e i proventi saranno devoluti in beneficenza all’organizzazione Help Musicians.