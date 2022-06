Kate Bush sul revival di ‘Running Up That Hill’: «È fantastico!»

Running Up That Hill di Kate Bush è tornata con prepotenza nelle nostre vite proprio come fossimo nell’agosto del 1985 grazie al suo utilizzo all’interno della nuova stagione di Stranger Things, venendo così riscoperta con fervore dal pubblico più giovane dello show.

A una settimana dall’uscita della serie, il brano è schizzato al secondo posto nella classifica global di Spotify, raggiungendo il primo piazzamento nella Top 50 US e finendo al numero uno della classifica di iTunes negli Stati Uniti, all’8 della classifica generale del Regno Unito e nella top 10 di 34 Paesi ritornando ciclicamente tra i trending topic di Twitter, a dimostrazione di come una perfetta canzone pop possa continuare a rivivere grazie ai nuovi significati che le nuove generazioni le conferiscono.

L’inaspettato ritorno di fiamma per Running Up That Hill ha portato Kate Bush ad esprimersi a riguardo, felice e sorpresa dal ritrovato entusiasmo verso il suo brano. «Avete forse saputo che è uscita la prima parte della nuova fantastica e avvincente stagione di Stranger Things», ha scritto l’artista britannica in uno dei rari post sul suo sito ufficiale. «Contiene la mia canzone Running Up That Hill che improvvisamente sta vivendo una nuova vita grazie ai giovani fan della serie – che anche io amo! Per questa ragione, Running Up That Hill sta scalando le classifiche di tutto il mondo, ed è entrata alla posizione 8 della classifica del Regno Unito. È fantastico!». Non solo ringraziamenti quindi, ma anche un attestato di stima verso la serie creata dai Duffer Brothers: «Grazie a chiunque abbia sostenuto la canzone. Aspetto col fiato sospeso la seconda parte della stagione che uscirà a luglio».

Come ha raccontato a Variety Nora Felder, la music supervisor di Stranger Things, l’amore di Kate Bush per la serie ha giocato un ruolo fondamentale nell’inserimento del brano in numerosi episodi della stagione, facilitandone la riuscita. Running Up That Hill ha infatti uno spazio centrale in questa prima metà di stagione, essendo (attenzione: piccolo spoiler) il tema ricorrente che accompagna la dolorosa alienazione e il depressivo isolamento di Max, il personaggio interpretato da Sadie Sink, che nel finale della scorsa stagione ha perso il fratellastro Billy, con il quale aveva un difficile rapporto di amore/odio, ritrovandosi praticamente sola, totalmente abbandonata dalla sua madre alcolista.

Il brano è stato omaggiato proprio in questi giorni dalla popstar tedesca Kim Petras per la celebrazione del Pride Month di Amazon Music. Running Up That Hill è infatti stata recentemente adottata dalla comunità LGBT+ come inno queer. Un’altra ri-significazione che ha dato ulteriore vita a una delle canzoni più importanti della storia della pop music anni ’80.