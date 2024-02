Kanye West, un nuovo rumor parla di due concerti in Italia per la prossima settimana

Ci risiamo. Dopo aver passato lo scorso autunno dietro all’affaire Kanye West a Campovolo, rieccoci qui. Da ieri sera infatti un nuovo rumor che parla di due concerti di Kanye nel nostro Paese ha iniziato a circolare online. La voce è partita dal profilo Instagram di Joyboy, influencer musicale che, come la scorsa volta (anche lui nel post parla di «PTSD a sentire nuovamente di Ye in concerto in Italia»), ha raccolto due differenti testimonianze che confermerebbero un primo live di Kanye al Forum di Assago a Milano il prossimo 22 febbraio, ovvero tra meno di una settimana.

Joyboy ha condiviso lo screenshot di un messaggio che chiede disponibilità a dei volontari per lavorare il prossimo giovedì dalle 14 alle 23.30 allo show di Ye a Milano. Si parla anche di una possibile seconda data a Bologna (stavolta niente Campovolo) all’Unipol Arena per sabato 24 febbraio. Ci sarebbe anche un orario di uscita dei biglietti: oggi alle 10 del mattino su TicketOne.

Nel mentre Kanye sta gestendo un’altra problematica legata alla distribuzione del suo disco. Ieri sera infatti Vultures 1 è scomparso da Apple Music per poi ritornare disponibile qualche ora dopo. La motivazione è legata a Fuga, una compagnia che distribuisce musica e sulla quale Kanye si era affidato per lanciare l’album sui vari distributori musicali. Secondo le dichiarazioni di un portavoce di Downtown Music, l’azienda che gestisce Fuga, Vultures 1 sarebbe stato caricato dal team di Ye non rispettando la scelta dell’azienda che si sarebbe rifiutata di mandarlo in distribuzione. Dopo quindi qualche ora di panico tra i fan (Kanye ha risposto: «Non potete più trovare il mio album online, allora compratelo sul mio sito»), a salvare la situazione è stata la Label Engine che ha preso il controllo della distribuzione di Vultures 1 che è tornato online senza Good (Don’t Die), il brano che conteneva una versione ricantata del sample di I Feel Love di Donna Summer di cui Ye non aveva i permessi d’utilizzo.