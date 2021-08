Kanye West sta ricostruendo dentro lo stadio di Chicago la casa in cui è cresciuto

Kanye West sta ricostruendo la casa in cui è cresciuto. Lo sta facendo all’interno del Soldier Field, lo stadio dove gioca la squadra di football dei Chicago Bears. I primi a riportare la notizia sono stati quelli di TMZ, sono poi arrivate foto da varie fonti.

La casa di circa 150 metri quadrati si trova al 7815 di S. South Shore Drive. Kanye West ci ha vissuto otto anni dopo il divorzio dei genitori avvenuto nel 1980. Costata originariamente 40 mila dollari, ha avuto vari proprietari ed è stata comprata da West l’anno scorso per 225 mila dollari.

La casa servirà presumibilmente da scenografia al terzo ascolto di Donda, il nuovo album ancora inedito di West, che si terrà al Soldier Field giovedì 26 agosto.

Più volte annunciato e rimandato, Donda prende il titolo dal nome della madre del rapper. Qui qualche informazione in più sul disco e in questo articolo del Chicago Tribune la storia della casa.

Pochi giorni fa lo stesso Kanye ha azzerato il suo profilo Instagram postando la riproduzione della facciata della casa (ha poi postato alcune immagini criptiche).

Per non farsi mancare l’ennesima polemica, ieri Kanye West ha postato su Instagram quello che sembra l’indirizzo di casa a Toronto del suo arcinemico Drake. Il post è stato subito cancellato, ma ha fatto comunque il giro di Internet.

Kanye West leaks Drake’s home address on Instagram. pic.twitter.com/1Of0XikDCb

E questa è apparentemente la risposta di Drake:

Drake laughing at Kanye West for tweeting his address pic.twitter.com/hdN5anSfF9

