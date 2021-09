Kanye West sta continuando a modificare ‘Donda’

Com’è già successo con The Life of Pablo, Kanye West continua a modificare il suo ultimo album Donda anche dopo l’uscita. In particolare, il rapper e produttore ha rimosso due performance: la prima è quella del rapper keniota KayCyy dal brano Keep My Spirit Alive (la parte registrata per Hurricane è ancora al suo posto), la seconda è di Chris Brown, completamente eliminato da New Again.

La versione aggiornata dell’album è stata caricata sulle piattaforme streaming lunedì 27 settembre, e altre modifiche sono state aggiunte il giorno successivo. Per quanto riguarda Brown, è possibile che West l’abbia cancellato sia per ragioni creative che personali: a fine agosto, poco dopo l’uscita di Donda, il cantante – arrabbiato per i tagli alla sua parte – ha attaccato Kanye con una Instagram story che poi ha cancellato. Più avanti, ha anche pubblicato in un post la versione completa della sua performance, con la didascalia: “Ecco la strofa e il ritornello spariti misteriosamente”.

Al posto della voce di Brown, in New Again ora ci sono quelle del Sunday Service Choir. Per quanto riguarda il resto dell’album, al momento sembra che Kanye si sia limitato ad aggiustare il mix.