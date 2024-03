Kanye West si esibirà sotto la piramide più antica d’Egitto

Non c’è ancora stato l’annuncio dal profilo ufficiale di Ye, ma Scene Noise – testata di musica tra Egitto e Medio Oriente, che si definisce “media partner esclusivo dell’evento” – annuncia che il prossimo 20 aprile Kanye West terrà una nuova “listening experience” alla necropoli di Saqqara, sotto la piramide a gradoni di Djoser, considerata la più antica. Dopo l’uscita di Vultures, in collaborazione con Ty Dolla Sign, il rapper infatti ha intrapreso un tour in Europa e negli Stati Uniti, organizzando listening party in entrambi i continenti.

In effetti Kanye aveva accennato ad una possibile esibizione al Cairo nel corso dell’anno, ma pare che la notizia sia arrivata molto prima del previsto e decisamente a sorpresa per i fan. “L’evento, organizzato da Venture Lifestyle x Falcons in collaborazione con 96X, si svolgerà proprio accanto alla Piramide di Saqqara il 20 aprile”, si legge ancora su Scene Noise, che annuncia anche che “a Kanye si uniranno altri quattro artisti di supporto”.

L’annuncio dell’evento di Ye arriva quasi un anno dopo che il Musicians Syndicate ha cancellato la performance di Travis Scott alle piramidi di Giza, parlando di preoccupazioni riguardo l’identità culturale e l’adeguatezza della situazione. Il sindacato ha detto che lo show di Scott contraddiceva le tradizioni e i valori egiziani. In passato sotto le piramidi si erano esibiti nomi come Grateful Dead, Pink Floyd, Mariah Carey e Red Hot Chili Peppers. In particolare, nel 2022 il presidente del sindacato aveva implementato nuovi requisiti per le performance rap, inclusa la necessità di che ad accompagnare ci fossero gruppi di musicisti autorizzati.

Trattandosi di Kanye non si sa mai come andrà, ma intanto i biglietti sono già disponibili su TicketEgypt.