Kanye West si è presentato al processo a Sean “Diddy” Combs

Kanye West si è presentato al processo di Sean Combs questa mattina, ora di New York. Era accompagnato dal figlio più giovane dell’imputato, Christian “King” Combs.

È un gesto di vicinanza che arriva dopo che una fonte del tribunale aveva confermato a Rolling Stone US che era stata discussa la possibilità che arrivasse ieri. Il suo nome non è presente nella lista ufficiale dei familiari stretti e dei collaboratori di Combs che hanno posti riservati nell’aula principale.

West è una delle poche celebrità rimaste che esprime un fermo sostegno nei confronti di Combs durante il processo che è arrivato alla sesta settimana. Tra le altre cose, West ha inserito una telefonata fatta con Combs mentre questi era in carcere in un pezzo intitolato Lonely Roads Still Go to Sunshine.

L’apparizione di West arriva un giorno dopo la testimonianza finale di una ex fidanzata il cui nome è riservato. Secondo la donna, Combs l’avrebbe malmenata e costretta a partecipare a giochi sessuali estremi. Una delle cose che ha detto nei sei giorni di testimonianze è che nelle violenze di Combs sarebbe coinvolto un non meglio precisato rapper di fama mondiale. L’avvocata di Combs, Teny Geragos, non lo ha definito rapper, ma «icona nell’industria musicale».